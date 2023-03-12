Гогниев: «Есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье»

Наставник «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал конфликты внутри команды.

«Были разговоры, но есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье. Это просто процесс, который в любой команде происходит. Но в некоторых командах это не вылазит наружу, остаётся в семье», - приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Буквально через несколько минут подмосковной дружине предстоит в гостях противостоять очень грозному сопернику – лидеру российского чемпионата петербургскому «Зениту». В случае победы «Химки» смогу выпрыгнуть из зоны прямого вылета и отправить туда воронежский «Факел».