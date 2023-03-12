«Химки» отыграли один гол у «Зенита»

В матче 19-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Химки». Команда из Санкт-Петербурга забила по голу в начале каждого тайма. Сначала Малком в касание отправил мяч в цель с линии штрафной, а затем продемонстрировал невероятную скорость и реализовал выход фактически один на один с голкипером. На 75-й минуте в этот поединок вернулась интрига, когда аутсайдеры отыграли один гол. До этого Александр Руденко отправил мяч в сетку, но там был офсайд, а вот Бутта Магомедов забил по правилам, замкнув передачу от Давида Кобесова.

Счет стал 2:1 в пользу «Зенита».

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