​Названо условие увольнения Гогниева из «Химок»

«Химки» могут в очередной раз пойти на смену главного тренера команды. Как сообщает Metaratings, подмосковный клуб может уволить Спартака Гогниева в случае крупного поражения от «Зенита» в воскресном матче Премьер-лиги.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата, то есть находятся в зоне прямого вылета. Спартак Гогниев работает с командой с осени.

Матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками» стартует 12 марта в 14:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.