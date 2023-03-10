Алберто назвал самые яркие события в его жизни

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто рассказал о своих самых ярких событиях в жизни.

Алберто заявил Globo, что лучший момент в его жизни — рождение дочери, а если брать карьеру игрока, то это трансфер в «Коринтианс» из «Зенита».

Напомним, летом 2022 года санкт-петербургский клуб отдал в аренду «Коринтиансу» 21-летнего форварда, а минувшей зимой Алберто стал полноценным футболистом бразильской команды.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в девяти матчах за «Коринтианс», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Алберто составляет 16 миллионов евро.