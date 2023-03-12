​«Обошлось без перелома»: Малком высказался о травме Барриоса

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил травму в воскресном матче чемпионата России против «Химок». Комментарий по поводу состояния колумбийца дал его одноклубник Малком.

«Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома - только растяжение», - высказался Малком, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Химки» со счётом 3:2. Питерцы занимают первое текущее место в таблице чемпионата России. Второй «Спартак» команда Сергея Семака опережает на восемь очков.

Следующий матч «Зенит» проведёт 15 марта – против «Динамо» в Кубке России.