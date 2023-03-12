Малком стал автором первого гола в матче «Зенита» с «Химками»

В эти минуты «Зенит» играет с «Химками» в матче 19-го тура Премьер-лиги. Аутсайдеры РПЛ продержались всего 18 минут и уже пропустили. Результативный удар нанес Малком, который перед стартовым свистком получил награду за 100 матчей в составе питерской команды. Комбинация получилась на загляденье - Вендел шикарно отдал на Андрея Мостового, а тот вывел на ударную позицию Малкома, с ударом форварда голкипер не мог справиться.

Счет становится 1:0, «Зенит» отрывается от «Спартака» уже на шесть очков, соперник - предпоследний.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.