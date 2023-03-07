Слуцкий — о Ренане: «Не так часто можно увидеть в нашем чемпионате человека с таким началом атаки»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал дебют 19-летнего защитника Роберта Ренана в составе «Зенита».

Напомним, молодой бразилец вышел в стартовом составе «сине-бело-голубых» в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН». Встреча завершилась уверенной победой петербуржцев (3:0), а Ренан провёл на поле всю игру.

«Произвёл очень приятное впечатление, хорошо работает на мяче, поразил своим хладнокровием, не так часто можно увидеть в нашем чемпионате человека с таким началом атаки», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». Отметим, что недавно защитник был включён в состав взрослой сборной Бразилии.