Семак рассказал о состоянии Дугласа Сантоса и Клаудиньо

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков, которые не появились сегодня на поле в заявке на матч против «Пари НН» в рамках РПЛ (3:0) – бразильцах Дугласе Сантосе и Клаудиньо.

«Дуглас, надеюсь, скоро будет готов – он заболел и вчера пропустил тренировку, решили его поберечь. Что касается Клаудиньо, то надеемся, он сможет приступить к тренировкам на следующей неделе. Пока его беспокоят отдельные группы мышц», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

В следующем туре питерцы сыграют против одного из аутсайдеров лиги – футбольного клуба «Химки», матч запланирован на 12 марта.