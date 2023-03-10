Сычёв назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Хочу верить в то, что будет интрига. Главные конкуренты «Зенита» — «Спартак» и ЦСКА. Возможно, ещё и «Ростов», — цитирует Сычёва Sport24.

Напомним, что после 18 туров чемпионата России лидер таблицы «Зенит» опережает второй «Спартак» на восемь очков, а преимущество петербуржцев над пятым ЦСКА составляет 16 баллов.

Отметим, что «Зенит» — чемпион четырёх последних сезонов. Последней команде, которой удавалось выиграть титул до «сине-бело-голубых» является «Локомотив».