Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов — о матче «Зенит» - «Химки»: «Карты разложены — фаворит ясен»

12 Марта 2023 • 10:24 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 2 ч. 50 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Химки».

«Уверен, здесь никаких проблем питерцы не испытают. «Химки», конечно, команда мало понятная после паузы, от нее можно ждать чего угодно. Но что тут гадать на кофейной гуще, карты разложены – фаворит ясен», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Встреча между «Зенитом» и «Химками» состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
11:03 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Химки»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «Оставлю своё удаление на совести Кукуяна»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Крылья Советов»
10:44 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет стать русским
10:43 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — об отменённом голе «Спартака» в матче с «Факелом»: «Соболев расстроился, но он ещё забьёт своё»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Агаларов назвал игру за «Ахмат» «испытанием от Всевышнего»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Локомотива»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Я в «Локомотиве» уже как свой»
10:34 · Кубок России
Ганчаренко: «Важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о матче «Зенит» - «Химки»: «Карты разложены — фаворит ясен»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Такими темпами к 20 годам буду с седыми волосами»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Химки» — загадка
10:03 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Прекрасно помню, что мы сыграли с «Химками» вничью»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Гунько — о судействе в РПЛ: «Все запутались в правилах»
Все новости
Рекомендуем