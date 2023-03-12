Тихонов — о матче «Зенит» - «Химки»: «Карты разложены — фаворит ясен»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Химки».

«Уверен, здесь никаких проблем питерцы не испытают. «Химки», конечно, команда мало понятная после паузы, от нее можно ждать чего угодно. Но что тут гадать на кофейной гуще, карты разложены – фаворит ясен», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Встреча между «Зенитом» и «Химками» состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.