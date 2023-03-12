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Родригао: «Прекрасно помню, что мы сыграли с «Химками» вничью»

12 Марта 2023 • 10:03 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 2 ч. 50 мин.

Защитник петербургского «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от мачта РПЛ против подмосковных «Химок». Его сегодня «сине-бело-голубые» проведут в Санкт-Петербурге.

«Я прекрасно помню тот матч, это был мой дебютный выход на поле за «Зенит». И та игра для нас сложилась непросто – поле оказалось сложным, а ещё у нас не получалось контролировать мяч. И совершенно точно не удалось показать свою игру, в итоге сыграли вничью», - рассказал Родригао «Матч ТВ».

Защитник добавил, что не стоит недооценивать соперника перед грядущим матчем.

«Готовы встретить все трудности во всеоружии», - отмечает бразилец.

«Зенит» на данный момент лидирует в РПЛ, набрав после 18 туров 45 очков. «Химки» идут в зоне вылета на 15-м месте с 13 набранными очками.

В первом круге РПЛ «Зенит» и «Химки» поделили очки, сыграв со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Родригао
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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