Канчельскис: «Наверное, у Гогниева проблемы с головой»

Бывший полузащитник раменского «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт наставника подмосковных «Химок» Спартака Гогниева с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой - ничего удивительного тут не вижу», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По словам специалиста, если бы такая акция была единоразовой, то ничего особенно страшного, на самом деле, не было бы, но проблема заключается именно в регулярном повторении подобного рода действий.

«Какие руководители, такой и тренер», - добавил спортсмен.