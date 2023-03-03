«Химки» выпустили на матч с «Факелом» сразу семь новичков

Сегодня в составе подмосковных «Химок» на матч против «Факела» вышли сразу семь новых игроков. Фактом делится статистический портал Opta. Матч, напомним, состоялся в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» и завершился миром – 1:1.

Более того, гол химчан организовали новички команды - бразилец Гильерме Маркос отличился с передачи гвинейца Жаниу Бикела.

Зимой в составе «Химок», напомним, прошла глобальная чистка – команду покинули старожилы Денис Глушаков, Илья Кухарчку, Дмитрий Тихий.

Пополнили клуб в основном новые легионеры – защитники Лео Андраде, Никола Антич и Петар Голубович, форвард Гильерме Маркос и другие.