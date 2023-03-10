Балахнин: «Никакой интриги у нас нет, ещё осенью чемпион был известен»

Известный российский тренер Сергей Балахнин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ, где после 18 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий ближайшего преследователя «Спартак» на восемь очков.

Специалист не верит в то, что «красно-белым» удастся догнать петербуржцев.

«Думаю, что никакой интриги у нас нет, ещё осенью чемпион был известен. «Спартак» вроде пытается что-то сделать, но «Зенит» играет очень уверенно, он никого не подпустит к себе», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, что до конца турнира командам осталось провести по 12 матчей. Очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 7 мая в рамках 26-го тура РПЛ.