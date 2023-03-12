​Агент высказался о травме Барриоса

Полузащитник Вильмар Барриос угодил в лазарет «Зенита» по итогам воскресного матча Премьер-лиги против «Химок». Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с колумбийским футболистом, дал комментарий насчёт ситуации с травмой.

«Вильмар в порядке, но есть определённые проблемы. Мы пока не знаем, сколько времени займёт восстановление», - высказался Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Зенит» обыграл «Химки» на своём поле со счётом 3:2. Команда Сергея Семака уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Спартак» на восемь зачётных баллов.

Следующим соперником «Зенита» в РПЛ будет ЦСКА.