«Зенит» разгромит «Химки», считает Радченко

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Химками».

«Шансы есть всегда у любой команды. Футбол – штука непредсказуемая. Понятно, что «Зенит» является фаворитом в этом матче. Но «Химки» находятся в хвосте турнирной таблицы, им необходимо набирать очки», — цитирует Радченко Rusfootball.

По мнению специалиста, «Зенит» одержит победу со счетом 4:0, команда подошла к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии.

Матч «Зенит» - «Химки» состоится завтра, 12 марта. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.