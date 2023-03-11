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«Зенит» разгромит «Химки», считает Радченко

11 Марта 2023 • 16:38 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 20 ч. 36 мин.

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Химками».

«Шансы есть всегда у любой команды. Футбол – штука непредсказуемая. Понятно, что «Зенит» является фаворитом в этом матче. Но «Химки» находятся в хвосте турнирной таблицы, им необходимо набирать очки», — цитирует Радченко Rusfootball.

По мнению специалиста, «Зенит» одержит победу со счетом 4:0, команда подошла к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии.

Матч «Зенит» - «Химки» состоится завтра, 12 марта. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Дмитрий Радченко
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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