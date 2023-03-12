​Агент зенитовца Ренана считает своего клиента звездой

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с зимним новичком «Зенита» Робертом Ренаном, высказался о футболисте.

«Ренан - звезда, особенный игрок. Скоро он покажет себя», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Роберт Ренан входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на своём поле обыграл «Химки» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Теперь Сергей Семак будет готовить команду к кубковому противостоянию с «Динамо», которое состоится уже 15 марта.