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Оленев: «Конфликт Гогниева с игроками? Не верьте слухам»

10 Марта 2023 • 11:49 Комментировать
Зенит
...
Химки
12.03 14:00

Гендиректор «Химок» Николай Оленев опроверг слухи о конфликте между главным тренером Спартаком Гогниевым и двумя футболистами – Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

«Не верьте слухам. Команда в рабочем режиме готовится к игре с «Зенитом», – приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, Гогниев возглавляет подмосковный клуб с сентября 2022 года, когда сменил на своём посту Николая Писарева. Сейчас Химки под руководством Спартака идут на предпоследнем месте в Российской премьер-лиги.

С лидером чемпионата в лице петербургского «Зенита» «красно-чёрные» сыграют в воскресенье в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Николай Оленев
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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