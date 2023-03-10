Оленев: «Конфликт Гогниева с игроками? Не верьте слухам»

Гендиректор «Химок» Николай Оленев опроверг слухи о конфликте между главным тренером Спартаком Гогниевым и двумя футболистами – Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

«Не верьте слухам. Команда в рабочем режиме готовится к игре с «Зенитом», – приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, Гогниев возглавляет подмосковный клуб с сентября 2022 года, когда сменил на своём посту Николая Писарева. Сейчас Химки под руководством Спартака идут на предпоследнем месте в Российской премьер-лиги.

С лидером чемпионата в лице петербургского «Зенита» «красно-чёрные» сыграют в воскресенье в 14:00 по московскому времени.