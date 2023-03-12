Гогниев: «Как минимум на ничью, я думаю, мы наиграли»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (2:3) дал комментарий по игре.

- Не хотелось, конечно, чтобы такой исход был, чтобы мы проиграли, потому что как минимум на ничью, я думаю, мы наиграли. Конечно, было много моментов. С командой «Зенит» в принципе все команды, которые играют от обороны, садятся за линию мяча и не дают им дышать, они все равно находят свои моменты, забивают и имеют тотальное преимущество. Сегодня было преимущество, если взять в целом, то у них его точно не было. Была такая более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и налаженные действия, сыгранность позволили сопернику победить. Мы же сегодня забили два и проиграли. Игрой доволен. Результатом, понятно, нет. Но с этой командой мы сыграли очень достойно. Двигаемся дальше.