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Гогниев: «Как минимум на ничью, я думаю, мы наиграли»

12 Марта 2023 • 16:31 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (2:3) дал комментарий по игре.

- Не хотелось, конечно, чтобы такой исход был, чтобы мы проиграли, потому что как минимум на ничью, я думаю, мы наиграли. Конечно, было много моментов. С командой «Зенит» в принципе все команды, которые играют от обороны, садятся за линию мяча и не дают им дышать, они все равно находят свои моменты, забивают и имеют тотальное преимущество. Сегодня было преимущество, если взять в целом, то у них его точно не было. Была такая более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и налаженные действия, сыгранность позволили сопернику победить. Мы же сегодня забили два и проиграли. Игрой доволен. Результатом, понятно, нет. Но с этой командой мы сыграли очень достойно. Двигаемся дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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Комментарии (1)
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kostet
12 Марта 2023 в 16:43
А эта была игра? Я думал макакам дали установку ломать бразильцев.
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