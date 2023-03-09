Радченко: «Зенит» сейчас на голову всех сильней и вряд ли отпустит чемпионство»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о чемпионской интриге нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Надо объективно смотреть на вещи: «Зенит» сейчас на голову всех сильней и вряд ли отпустит чемпионство. А второе место должен занять «Спартак», потому что по игре и по функциональной готовности футболистов «красно-белые» сейчас лучше других», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Радченко поделился прогнозом на предстоящую встречу «Зенита» в рамках Премьер-лиги против «Химок», назвав «сине-бело-голубых» фаворитом игры. Тем не менее экс-игрок петербургского клуба считает, что подмосковный коллектив даст бой, учитывая, что для «Химок» важно каждое очко в борьбе за выживание.

Напомним, что «Зенит» встретится с «Химками» в воскресенье, 12 марта. В таблице чемпионата подопечные Сергея Семака уверенно лидируют, опережая «Спартак» на восемь очков после 18 туров.