Кухарчук: Я был в «Химках» и могу представить, что у Гогниева произошёл конфликт с игроками

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук отреагировал на информацию о возможном конфликте главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с игроками подмосковной команды. Напомним, 32-летний Кухарчук покинул «красно-черных» минувшей зимой и пополнил состав столичного клуба.

«Я был в «Химках» и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в «Химках», я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба», — цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 18 матчей. Сегодня, 12 марта, команда Гогниева встретится в гостях с «Зенитом» (14:00 по мск).