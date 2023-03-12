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Кухарчук: Я был в «Химках» и могу представить, что у Гогниева произошёл конфликт с игроками

12 Марта 2023 • 08:35 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 4 ч. 53 мин.

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук отреагировал на информацию о возможном конфликте главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с игроками подмосковной команды. Напомним, 32-летний Кухарчук покинул «красно-черных» минувшей зимой и пополнил состав столичного клуба.

«Я был в «Химках» и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в «Химках», я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба», — цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 18 матчей. Сегодня, 12 марта, команда Гогниева встретится в гостях с «Зенитом» (14:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Спартак Гогниев Илья Кухарчук
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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