Гунько: «Интрига умерла, «Зенит» — чемпион»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Чемпионская интрига, на мой взгляд, умерла. По игре с «Урарту» я бы о «Зените» не судил, на предсезонном сборе они играли в разных сочетаниях. Я думаю, «Зенит» — чемпион», — заявил Гунько «РБ Спорту».

Специалист отметил, что остальные футболисты все равно должны играть, несмотря на отсутствие еврокубков, каждый должен быть мотивирован и продолжать прогрессировать.

После 18 туров «Зенит» является лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 45 очков. На второй строчке расположился «Спартак», у которого на счету 37 очков. Замыкает тройку «Ростов», в копилке команды 35 баллов.