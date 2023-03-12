Гогниев: «Мы знаем, как играть с «Зенитом»

Наставник «Химок» Спартак Гогниев высказался о матче с «Зенитом».

«Мы знаем, как играть с «Зенитом», мы объяснили все ребятам, они воплощают на поле всё это в физическом и психологическом состоянии, много факторов. Также важно везение, а результат - после финального свистка», - приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

В данный момент противостояние уже началось. Данный матч важен для обеих команд с точки зрения турнирного положения: «Химки» в случае успеха смогут покинуть зону прямого вылета, а «Зенит», если победит, увеличит отрыв от ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» до восьми баллов.

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