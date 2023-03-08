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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Малком ведёт «Зенит» к очередному чемпионству»

08 Марта 2023 • 18:29 Комментировать
Зенит
...
Химки
12.03 14:00

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с атакующим полузащитником «Зенита» Малкомом, высказался о выступлениях 25-летнего игрока.

«Малком создаёт рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведёт команду к очередному чемпионству», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2023 Малком провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил 17 голов. Напомним, что недавно футболист получил российский паспорт.

«Зенит» ближайший матч чемпионата России проведёт в воскресенье, 12 марта. Команда Сергея Семака будет принимать «Химки».

На текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в Премьер-лиге России. Питерцы опережают ближайшего преследователя на 8 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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