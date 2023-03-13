Широков: «Удивило, что «Химки» почти отобрали очки у «Зенита»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался после матча 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Химки». Напомним, «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:2, забив победный мяч на 90+2 минуте.

«Удивило, что «Химки» почти отобрали очки у «Зенита», учитывая, что по ходу матча счет был 2:0. «Химки» — молодцы, не опустили руки. Втянули «Зенит» в тот футбол, который был им выгоден, чуть не добыв необходимые очки», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что санкт-петербургский клуб особо не тратил силы, но «Химки» все равно стоит похвалить, команде совсем немного не хватило до набора очков.

После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 48 очков. «Химки» идут на 15-й строчке, у них на счету 13 баллов.