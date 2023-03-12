​«Зенит» увеличил отрыв от «Спартака» до 8 очков

В воскресенье «Зенит» принимал «Химки» в рамках 19-го тура чемпионата России. Команда Сергея Семака по ходу игры растранжирила перевес в два гола. Тем не менее, в концовке питерцы всё-таки вырвали три очка благодаря результативному удару Густаво Мантуана – 3:2.

Выиграв матч, лидирующий в Премьер-лиге «Зенит» увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет в гостях у «Оренбурга» (18 марта), а «Зенит» - в гостях у ЦСКА (19 марта).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.