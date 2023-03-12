Стрепетов: Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Химки» — загадка

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Химками».

«Если «Зенит» сыграет в ту силу, как это было с «Пари НН» — уверенно, мощно, красиво, если на поле вновь появятся лидеры, которые ведут игру, то петербургский клуб, конечно, фаворит этого матча», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что сейчас «Химки» являются загадкой для всех, команда борется за выживание и каждое очко помогает в этой борьбе, поэтому тренерскому штабу «Зенита» нужно хорошо подготовиться к сопернику.

Матч «Зенит» - «Химки» состоится сегодня, 12 марта. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.