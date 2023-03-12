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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком снова стрельнул дублем, но победу над аутсайдером добыл «Зениту» другой бразилец

12 Марта 2023 • 16:01 Комментировать (1)
Зенит
3:2
Химки
окончен

Питерский «Зенит» и подмосковные «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся двенадцатого марта на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит3:2Химки
(1:0) Малком Филипе19'  
(2:0) Малком Филипе55'  
  75'Магомедов Бутта (2:1)
  85'Магомедов Бутта (2:2)
(3:2) Мантуан Густаво  
Кержаков Михаил  85'Караваев Вячеслав 87' (Адамов Арсен ( 87') Родригао де СоузаДуглас СантосКузяев Далер 87' (Круговой Данил ( 87') Барриос Вильмар 40' (Клаудиньо ( 40') Вендел МаркусМалком ФилипеКассьерра Матео 72' (Ерохин Александр ( 72') Мостовой Андрей 72' (Мантуан Густаво ( 72') Одоевский Даниил
Запасные: Козлов ДанилаБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейВасютин Александр
Гудиев ВиталийМелентиевич Стефан  50' 61' (Гбане Мори ( 61') Гонсалес КристианАндраде ЛеоГолубович ПетарАнтич Никола 60' (Идову Брайн Оладапо ( 60'  79') Бикел ЖаниуМагомедов БуттаХубулов Владимир 60' (Руденко Александр Александрович ( 60') Гильерме Маркос 76' (Садыгов Илья ( 76') Мирзов Резиуан 69' (Кобесов Давид ( 69')
Запасные: Лысцов ВиталийКаргинов ГеоргийЧежия ИраклийГлавчич НеманьяМитрюшкин АнтонСкворцов ЛевДулаев Джамбулат
12 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Сергей Семак практически бразильскую оборону продемонстрировал в матче против «Химок». Дугласа, Родригао и Ренана дополнил Вячеслав Караваев. Полузащита и атака «Зенита» были ровно поделены между россиянами (Кузяев, Мостовой), колумбийцами (Барриос, Кассьерра) и бразильцами (Вендел, Малком).

В такой идиллии «Зенит» начал матч очень уверенно. Передачи Сантоса с левого края регулярно игру обостряли. Сначала Малком после заброса Дугласа организовал скидку Кассьерру – колумбийцу миллиметров не хватило, чтобы замкнуть. А затем сам пробил под перекладину, но здесь уже «Химки» выручил Виталий Гудиев. Гол назревал, скорее даже быстрый гол назревал. Он и случился в итоге.

А отличился Малком, который рестарт РПЛ проводит великолепно. Вновь все атаки «Зенита» строились через бразильца. Вендел сыграл в центр на Мостового, Андрей передачей правее подключил Малкома, а тот сильным и точным ударом вогнал мяч в угол – 1:0. После гола «Зенит» отпустил вожжи, не стал додавливать «Химки» сразу. Под занавес тайма случилось и не очень хорошее событие: Вильмар Барриос не смог продолжить игру, вместо колумбийца Семак выпустил Клаудиньо.

Следующий взрыв эмоций случился на исходе часа игрового времени. Опять всё сделал Малком: получил передачу от Кассьерры, легко убрал защитника, убежал на свидание с Гудиевым и пробил точно в угол – 2:0. Есть дубль Малкома во втором подряд матче РПЛ, в прошлом туре бразилец убрал «Пари НН».  Кстати, тогда Кузяев не реализовал пенальти, продолжил Далер транжирить моменты и в этом туре.

Клаудиньо с левого фланга прострелил так круто, что сначала шанс загубил Кассьерра, по мячу не попавший, а затем и Кузяев, с дальнего угла вратарской пробивший выше цели. За такую расточительность «Химки» наказали «Зенита», возродив интригу в концовке. Кобесов ушёл от Ренана и забросил Магомедова, который из-за непонятной опеки Дугласа оказался с глазу на глаз с Кержаковым. Бутта пробил аккуратно в «домик» голкиперу – 2:1.

А следом Руденко доказал, что камбэк реален. Александр первым успел к передаче Идову, после чего врезался в форварда Кержаков. Долгая пауза повисла, после повторов мяч всё-таки отправился на «точку». Бутта Магомедов на 11-метровую отметку подошёл за дублем и мощно пробил в угол. Кержаков прыгнул туда же, но спасти не сумел – 2:2.

«Зенит» практически повторил сценарий матча первого круга, когда «Химки» ушли с 0:1. Но тут чемпиону хватило характера. Уже в компенсированное время Адамов выполнил резанный кросс с правого края, а дальний угол замкнул Густаво Мантуан – 3:2. Валидольная победа «Зенита». Отрыв от «Спартака» остаётся прежним – 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки
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Комментарии (1)
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TEREX
12 Марта 2023 в 16:08
На расслобоне и вальяжно не получилось. Чуть не огребли от химиков, бросив играть. Но сенсации не получилось, во время включились в игру.
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