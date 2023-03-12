Малком снова стрельнул дублем, но победу над аутсайдером добыл «Зениту» другой бразилец

Питерский «Зенит» и подмосковные «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся двенадцатого марта на стадионе «Газпром Арена».

Сергей Семак практически бразильскую оборону продемонстрировал в матче против «Химок». Дугласа, Родригао и Ренана дополнил Вячеслав Караваев. Полузащита и атака «Зенита» были ровно поделены между россиянами (Кузяев, Мостовой), колумбийцами (Барриос, Кассьерра) и бразильцами (Вендел, Малком).

В такой идиллии «Зенит» начал матч очень уверенно. Передачи Сантоса с левого края регулярно игру обостряли. Сначала Малком после заброса Дугласа организовал скидку Кассьерру – колумбийцу миллиметров не хватило, чтобы замкнуть. А затем сам пробил под перекладину, но здесь уже «Химки» выручил Виталий Гудиев. Гол назревал, скорее даже быстрый гол назревал. Он и случился в итоге.

А отличился Малком, который рестарт РПЛ проводит великолепно. Вновь все атаки «Зенита» строились через бразильца. Вендел сыграл в центр на Мостового, Андрей передачей правее подключил Малкома, а тот сильным и точным ударом вогнал мяч в угол – 1:0. После гола «Зенит» отпустил вожжи, не стал додавливать «Химки» сразу. Под занавес тайма случилось и не очень хорошее событие: Вильмар Барриос не смог продолжить игру, вместо колумбийца Семак выпустил Клаудиньо.

Следующий взрыв эмоций случился на исходе часа игрового времени. Опять всё сделал Малком: получил передачу от Кассьерры, легко убрал защитника, убежал на свидание с Гудиевым и пробил точно в угол – 2:0. Есть дубль Малкома во втором подряд матче РПЛ, в прошлом туре бразилец убрал «Пари НН». Кстати, тогда Кузяев не реализовал пенальти, продолжил Далер транжирить моменты и в этом туре.

Клаудиньо с левого фланга прострелил так круто, что сначала шанс загубил Кассьерра, по мячу не попавший, а затем и Кузяев, с дальнего угла вратарской пробивший выше цели. За такую расточительность «Химки» наказали «Зенита», возродив интригу в концовке. Кобесов ушёл от Ренана и забросил Магомедова, который из-за непонятной опеки Дугласа оказался с глазу на глаз с Кержаковым. Бутта пробил аккуратно в «домик» голкиперу – 2:1.

А следом Руденко доказал, что камбэк реален. Александр первым успел к передаче Идову, после чего врезался в форварда Кержаков. Долгая пауза повисла, после повторов мяч всё-таки отправился на «точку». Бутта Магомедов на 11-метровую отметку подошёл за дублем и мощно пробил в угол. Кержаков прыгнул туда же, но спасти не сумел – 2:2.

«Зенит» практически повторил сценарий матча первого круга, когда «Химки» ушли с 0:1. Но тут чемпиону хватило характера. Уже в компенсированное время Адамов выполнил резанный кросс с правого края, а дальний угол замкнул Густаво Мантуан – 3:2. Валидольная победа «Зенита». Отрыв от «Спартака» остаётся прежним – 8 очков.