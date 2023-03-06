Ренан рассказал, чем чемпионат России отличается от бразильской лиги

Новичок «Зенита» Роберт Ренан сравнил российский чемпионат с бразильской лигой. Напомним, 4 марта 19-летний бразилец вышел в стартовом составе петербургской команды в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Первое, что бросилось в глаза: в России куда более силовой футбол, чем в Бразилии. Здесь ставка делается на физическую силу, а не на технику. Но надеюсь, что сложностей не возникнет», — сказал Ренан.

Также молодой защитник оценил дизайн игровой формы «Зенита», отметив, что она очень хорошо сидит на теле.

После 18 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Своего ближайшего преследователя «Спартак» «сине-бело-голубые» опережают на восемь баллов.