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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа сумма компенсации, которую «Спартак» выплатит Витории

14 Декабря 2021 • 08:26 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

В московском «Спартаке» в ближайшее время состоится смена главного тренера. Португалец Руй Витория будет отправлен в отставку, а его место займет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в штабе Антонио Конте.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, какую компенсацию Витория получит за досрочный разрыв сотрудничества. Португальцу выплатят 2,25 миллиона евро. Еще 250 тысяч евро получат члены его штаба.

Последним для Руя стал вчерашний поединок против «Сочи» в рамках 18-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» потерпели крупное поражение на выезде со счетом 0:3. «Народная команда» ушла на зимний перерыв на девятом месте в таблице.

Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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