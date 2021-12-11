Витория в социальных сетях показал комментарии болельщиков с просьбой остаться – на следующей неделе его могут уволить из «Спартака»

В пятницу, 10 декабря, стало известно, что Руй Витория все же будет отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака». Различные источники сообщают, что его место займет итальянец Паоло Ваноли, а случится это уже на следующей неделе.

Примечательно, что после появления этой информации Руй Витория начал активно выкладывать у себя в «Инстаграме» комментарии болельщиков, которые призывают его не уходить. В частности, португальский специалист поделился постами пользователей с хэштегами в его поддержку (#оставьтеруя, #ямыруй и другие).

Также наставник выразил свою благодарность фанатскому сектору «красно-белых», который днями ранее отправился за командой в Варшаву на заключительный матч группового этапа Лиги Европы.