Журналист: «Спартак» уже назначил дату презентации Ваноли

По всей видимости, удачное выступление на групповом этапе Лиги Европы все же не спасло Руя Виторию от отставки с должности главного тренера «Спартака».

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов в своем телеграм-канале, московский клуб назначил дату презентации нового наставника – им станет итальянский специалист Паоло Ваноли, как и предполагалось ранее.

Согласно источнику, Ваноли уже оформил себе российскую визу и прилетит в Моску на следующей неделе. По предварительным данным, официально о соглашении с итальянцем будет объявлено 17 декабря.

Таким образом, выездной матч против «Сочи» в предстоящем туре РПЛ может стать последним для Витории в «Спартаке».