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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист: «Спартак» уже назначил дату презентации Ваноли

11 Декабря 2021 • 00:16 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.60 3.50
13.12 19:00

По всей видимости, удачное выступление на групповом этапе Лиги Европы все же не спасло Руя Виторию от отставки с должности главного тренера «Спартака».

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов в своем телеграм-канале, московский клуб назначил дату презентации нового наставника – им станет итальянский специалист Паоло Ваноли, как и предполагалось ранее.

Согласно источнику, Ваноли уже оформил себе российскую визу и прилетит в Моску на следующей неделе. По предварительным данным, официально о соглашении с итальянцем будет объявлено 17 декабря.

Таким образом, выездной матч против «Сочи» в предстоящем туре РПЛ может стать последним для Витории в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Паоло Ваноли
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