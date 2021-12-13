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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Создана петиция с просьбой оставить Руя Виторию тренером «Спартака»

13 Декабря 2021 • 18:08 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.70 3.60
Через 0 ч. 9 мин.

Ходят слухи, что понедельничный матч против «Сочи» станет для Руя Витории последним на должности главного тренера «Спартака». На портале Change была создана петиция, в которой фанаты московского клуба просят Леонида Федуна оставить Виторию на тренерском мостике.

В обращении к владельцу «Спартака» говорится о том, что команда добилась выдающегося результата в Лиге Европы, а в чемпионате турнирное положение остаётся поправимым.

«Самое время дать возможность исправить сложную ситуацию и сделать окончательные выводы по работе главного тренера не сейчас, а хотя бы по истечении этого сложного сезона», - говорится в обращении.

Петицию пока подписало только 47 человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Руй Витория
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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