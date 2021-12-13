​Создана петиция с просьбой оставить Руя Виторию тренером «Спартака»

Ходят слухи, что понедельничный матч против «Сочи» станет для Руя Витории последним на должности главного тренера «Спартака». На портале Change была создана петиция, в которой фанаты московского клуба просят Леонида Федуна оставить Виторию на тренерском мостике.

В обращении к владельцу «Спартака» говорится о том, что команда добилась выдающегося результата в Лиге Европы, а в чемпионате турнирное положение остаётся поправимым.

«Самое время дать возможность исправить сложную ситуацию и сделать окончательные выводы по работе главного тренера не сейчас, а хотя бы по истечении этого сложного сезона», - говорится в обращении.

Петицию пока подписало только 47 человек.