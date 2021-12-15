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«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду»: Пономарёв отреагировал на увольнение Витории из «Спартака»

15 Декабря 2021 • 20:55 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в специфическом стиле отреагировал на масштабные перестановки в другом столичном клубе, «Спартаке» - «красно-белые» уволили Руя Виторию, пригласив руководить командой итальянских специалистов.

Пономарёв считает, что постоянные смены наставников ни в коем случае не помогут достичь результата. По его словам, тренерам необходимо давать как минимум три года, чтобы полностью изучить возможности футболистов.

«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду. Вы лишь уродуете все это дело, елки-палки. Руй Витория мне нравился: нормальный, спокойный, рассудительный, как мне кажется. Он сразу почувствовал команду», - поделился ветеран «армейцев» в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
15 Декабря 2021 в 21:31
А что Пономареву нечего сказать про ЦСКА, надо обязательно поговорить о Спартаке.
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