«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду»: Пономарёв отреагировал на увольнение Витории из «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в специфическом стиле отреагировал на масштабные перестановки в другом столичном клубе, «Спартаке» - «красно-белые» уволили Руя Виторию, пригласив руководить командой итальянских специалистов.

Пономарёв считает, что постоянные смены наставников ни в коем случае не помогут достичь результата. По его словам, тренерам необходимо давать как минимум три года, чтобы полностью изучить возможности футболистов.

«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду. Вы лишь уродуете все это дело, елки-палки. Руй Витория мне нравился: нормальный, спокойный, рассудительный, как мне кажется. Он сразу почувствовал команду», - поделился ветеран «армейцев» в интервью «Спорт-Экспрессу».