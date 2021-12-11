Гаврилов: «Ваноли может возглавить «Спартак» до матча с «Сочи»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что португалец Руй Витория в скором времени покинет пост рулевого команды. По мнению ветерана, освободившееся место займет итальянец Паоло Ваноли, с которым «красно-белые» уже достигли договоренности.

«Раз с Ваноли была договоренность, они в обратную повернуть не могут. Мне кажется, что он приступит к своим обязанностям до игры с «Сочи», - приводит слова Гаврилова «Спорт-экспресс».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Ваноли будет представлен в качестве наставника «красно-белых» 17 декабря.

Матч «Сочи» - «Спартак» состоится в понедельник, 13 декабря.