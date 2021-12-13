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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев прокомментировал разгромное поражение «Спартака»

13 Декабря 2021 • 21:19 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Как оказалось, достаточно лишь нескольких слов, чтобы описать выступление «Спартака» в заключительном поединке российской Премьер-лиги в году. Именно столько хватило телеведущему Дмитрию Губерниеву для анализа событий матча с «Сочи».

«Что-то Спартаковцы Москвы для внутреннего пользования стали вновь слабовато-обычными….» - написал комментатор в своем телеграм-канале, намекая на различие в результатах «красно-белых» на внутренней и международной аренах.

К слову, столичный клуб упустил возможность приблизиться к лидирующей группе РПЛ, застряв в нижней части турнирной таблицы. Скорее всего, именно плохие результаты команды в чемпионате стали причиной потенциальной отставки Руя Витории, о которой в последние несколько дней говорится в прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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окончен Сочи 3:0 Спартак Москва 2.10 3.70 3.60
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