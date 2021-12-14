​Красивый поступок Селихова: он перевёл журналисту деньги на монитор, который сломался из-за Кофрие

Популярный телеграм-канал «Мутко против» рассказал о красивом поступке голкипера «Спартака» Александра Селихова. Во время понедельничного матча в Сочи защитник московской команды Максимилиано Кофрие сильным ударом выбил мяч за пределы поля и попал в монитор оператора. Это был пресс-атташе «Тобола», который приехал в Сочи стажироваться. От удара монитор журналиста по имени Алмат разлетелся, а сам оператор получил травмы лица.

После случившегося к журналисту подбежал Александр Селихов. Вратарь извинился за партнёра и попросил Алмата написать ему в социальной сети. Футболист в итоге перевёл журналисту деньги на карту, чтобы он приобрел себе новый монитор.