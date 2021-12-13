Нобоа удалён в матче со «Спартаком» при минимальном преимуществе «Сочи» в счёте

Удачно проведя первый тайм противостояния со «Спартаком», во второй половине встречи «Сочи» начал испытывать определенные трудности в попытках удержать победный счет. Уже на 66-й минуте команда осталась в меньшинстве.

Прямую красную карточку перед собой увидел полузащитник Кристиан Нобоа, автор единственного к тому моменту забитого гола в матче. Легионер «Сочи» в центре поля сзади наступил на ахилл вингеру «красно-белых» Виктору Мозесу и отправился в подтрибунное помещение.

Таким образом, у «Спартака» осталось 20 минут, чтобы воспользоваться численным преимуществом и отыграться. Проследить, удастся ли футболистам на мажорной ноте попрощаться с Руем Виторией, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.