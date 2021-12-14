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​Футболисты «Спартака» не поддержали Руя Виторию перед руководством слухи

14 Декабря 2021 • 10:43 Комментировать (2)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Ожидается, что в течение дня совет директоров «Спартака» примет решение об увольнении Руя Витории. По слухам, новым главным тренером команды станет итальянец Паоло Ваноли.

На страницах «Спорт-Экспресса» вышел материал, в котором рассказывается о причинах, по которым Руй Витория покинет тренерское кресло в «Спартаке». Одна из таких причин заключается в том, что португальский тренер не наладил контракт с командой. По данным источника, боссы «красно-белых» узнавали у ключевых игроков мнение по поводу Витории и в ответ услышали, что при увольнении португальца ничего страшного не произойдёт. То есть лидеры команды тренера не поддержали.

Напомним, что в понедельник «Спартак» крупно – со счётом 0:3 – проиграл в гостях у «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
14 Декабря 2021 в 11:21
ай дык тцакие значица лидеры.. захотели вальгоцной жизни.. ню-ню.. ай чё тварица у маскавских..))) то лохи нормуль-лысова уберуц.. то свинтусы только почти наладившего игру порта.. ню-ню.. мне на эти недоклупы канеш плюнуц-и-растерец.. просто мужиков жалко.. ходишь-тут-ходишь.. а потом - бац! )))
плоткин леонид
14 Декабря 2021 в 11:17
Ключевые игроки заявили , что при любом тренере будут играть в убогий футбол. Ничего не изменится .Когда публичный дом страдает от низкой посещаемости , меняют проституток, а не переставляют кровати !!!!1
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