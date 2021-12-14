Ожидается, что в течение дня совет директоров «Спартака» примет решение об увольнении Руя Витории. По слухам, новым главным тренером команды станет итальянец Паоло Ваноли.

На страницах «Спорт-Экспресса» вышел материал, в котором рассказывается о причинах, по которым Руй Витория покинет тренерское кресло в «Спартаке». Одна из таких причин заключается в том, что португальский тренер не наладил контракт с командой. По данным источника, боссы «красно-белых» узнавали у ключевых игроков мнение по поводу Витории и в ответ услышали, что при увольнении португальца ничего страшного не произойдёт. То есть лидеры команды тренера не поддержали.

Напомним, что в понедельник «Спартак» крупно – со счётом 0:3 – проиграл в гостях у «Сочи».