​Руя Виторию напоследок оштрафовали

В среду Руй Витория покинул должность главного тренера «Спартака». Португалец отработал в московском клубе всего полгода. Напоследок Витория был оштрафован по итогам заседания КДК, проходившего в четверг. Тренер в игре против «Сочи» покидал техническую зону, что запрещено по регламенту. Витория не досчитается 30 тысяч рублей.

Напомним, что «Спартак» проиграл в гостях у «Сочи» с крупным счётом 0:3. После 18 сыгранных туров чемпионата России московская команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Сезон российской Премьер-лиги возобновится в конце зимы. Положение «Спартака» будет пытаться улучшить уже другой тренер.