​Стала известна цена разбитого монитора, который оплатил вратарь «Спартака»

Во вторник стало известно о красивом поступке вратаря «Спартака» Александра Селихова. Он перевёл деньги журналисту, чтобы тот приобрёл себе новый монитор. Старый был повреждён от попадания по нему мяча, посланного на вынос защитником «красно-белых» Максимилиано Кофрие. Это произошло в понедельник вечером, когда «Спартак» проводил гостевой матч чемпионата России против «Сочи».

Судя по фотографии разбитого монитора, опубликованной в телеграм-канале «Мутко против», речь идёт о модели Viltrox DC-70 II. Его стоимость составляет приблизительно 10 тысяч рублей.

Напомним, что «Спартак» проиграл в гостях у «Сочи» со счётом 0:3.