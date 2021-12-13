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«Успех вскружил голову»: Ивелин Попов начал праздновать гол в ворота «Спартака», но спустя мгновения извинился перед болельщиками

13 Декабря 2021 • 21:05 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Заключительный матч в году в рамках российской Премьер-лиги выдался для «Спартака» настоящим кошмаром – «красно-белые» разгромно уступили «Сочи», а один из голов соперника забил бывший полузащитник столичной команды, Ивелин Попов.

Интересно, что на эмоциях болгарский легионер побежал праздновать взятие ворот, но спустя несколько мгновений остановился, подняв руки вверх. Таким образом, Попов извинялся перед болельщиками «Спартака» - он также начал бить себя ладошкой по голове, намекая, что ненамеренно начал радоваться.

Отметим, что Попов выступал за москвичей в период с 2015 по 2018 год, приняв участие в 77 матчах. На его счету шесть точных ударов в футболке «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ивелин Попов Сочи
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