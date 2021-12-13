Бубнов дал точный прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

Программа 18-го тура российской Премьер-лиги завершится поединком между «Сочи» и московским «Спартаком». Своим мнением по этому матчу поделился экс-защитник «красно-белых» и сборной СССР Александр Бубнов.

«Прогноз: 2:1. У хозяев мотивация выше - есть шанс отправиться на перерыв в тройке. Команда Федотова стабильнее и лучше выглядит в атаке», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч пройдет в Сочи, начало – 19:00 мск. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим поединком хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на девятой позиции.