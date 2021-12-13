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Бубнов дал точный прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

13 Декабря 2021 • 11:12 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
2.15 3.65 3.50
Через 5 ч. 59 мин.

Программа 18-го тура российской Премьер-лиги завершится поединком между «Сочи» и московским «Спартаком». Своим мнением по этому матчу поделился экс-защитник «красно-белых» и сборной СССР Александр Бубнов.

«Прогноз: 2:1. У хозяев мотивация выше - есть шанс отправиться на перерыв в тройке. Команда Федотова стабильнее и лучше выглядит в атаке», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч пройдет в Сочи, начало – 19:00 мск. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим поединком хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Сочи
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
13 Декабря 2021 в 12:53
А у "Спартака" мотивация - сохранить ГТ на "мостике" и "рассчитаться" за два последних поражения в чемпионате!
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13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
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