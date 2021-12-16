​КДК рассмотрел удаления Кофрие и Нобоа

В четверг на заседании КДК были рассмотрены удаления Максимилиано Кофрие и Кристиана Нобоа, случившиеся в понедельничном матче Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком».

Удаление Максимилиано Кофрие было оставлено в силе. Защитник «Спартака» отбудет один матч дисквалификации и, таким образом, не сыграет в дерби против ЦСКА в конце февраля.

Что касается Нобоа, который грубо сыграл против Куинси Промеса, то КДК не стал применять дополнительных санкций к хавбеку «Сочи». Он пропустит один матч чемпионата и не сыграет против «Арсенала».

Напомним, что «Сочи» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:0.