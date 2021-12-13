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Я всё время говорил: «Не спешите закапывать «Спартак» - Александр Мостовой эксклюзив

13 Декабря 2021 • 13:42 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.70 3.60
Через 3 ч. 24 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и «красно-белыми».

«Я все время говорил: «Не спешите закапывать «Спартак». Сейчас обыграли «Легию», теперь если обыграют «Сочи», то уже всё более-менее нормально будет. Шансы выиграть или как минимум не проиграть нормальные. По составу «Спартак» не уступает, в эмоциональном плане всё тоже должно быть нормально. Но я бы сказал, что шансы 50 на 50. У «Сочи» все-таки было лишних два дня отдыха.

Если бы «Спартак» сыграл вничью с «Легией», то было бы ужасно. Если бы придуманный судьёй пенальти был забит, это была бы катастрофа. А сейчас психологическое состояние у команды нормальное. Сейчас ещё зимняя пауза. Если «Спартак» победит, то на паузу они отправятся с нормальным настроением», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Сочи
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
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