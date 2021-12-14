Генеральный директор «Сочи» заявил о намерениях клуба попасть в еврокубки

«Сочи» стал одним из открытий осенней части сезона в российской Премьер-лиге – команда ушла на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице, обыграв в заключительном матче года московский «Спартак».

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что теперь будут ставиться действительно амбициозные задачи.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он подтвердил, что «Сочи» собирается по итогам сезона пробиться в еврокубки. Также Рубашко положительно оценил выступления команды по состоянию на 18-й тур внутреннего первенства.

Уточним, что от «Динамо», расположившегося на второй строчке, подопечные Владимира Федотова отстают на пять очков.