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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Золотой гладиатор»: Ларссон получил приз от фанатов «Спартака» фото

07 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
2.02 3.55 3.60
13.12 19:00
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил от фанатов приз «Золотой гладиатор». Шведский футболист был награждён за свои выступления в прошлом сезоне.

В сезоне 2020/2021 Джордан Ларссон провёл за «Спартак» 30 матчей во всех соревнованиях. В них швед записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач на партнёров.

 

Напомним, что Джордан Ларссон перебрался в «Спартак» летом 2019 года из шведского «Норрчёпинга». Отцом игрока являются известный в прошлом форвард Хенрик Ларссон, который в своё время защищал цвета «Барселона».  

Добавим, что в текущем сезоне Джордан Ларссон не впечатляет – он пока забил всего один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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Ne gustа
07 Декабря 2021 в 16:29
Эйненей,звучит недвусмысленно.
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