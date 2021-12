Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил от фанатов приз «Золотой гладиатор». Шведский футболист был награждён за свои выступления в прошлом сезоне.

В сезоне 2020/2021 Джордан Ларссон провёл за «Спартак» 30 матчей во всех соревнованиях. В них швед записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Another fan award for Jordan Larsson!



He's been awarded with the Golden Gladiator prize for his performances last season.



Congratulations, Jordan! pic.twitter.com/KzONk6dOOM