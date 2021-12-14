«Спартак» прощается с Виторией

«Спартак» завершил первую часть сезона и, видимо, период работы под руководством Руя Витории разгромным поражением от «Сочи» со счётом 0:3. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о встрече на юге России.

Честно говоря, сложно так сразу навскидку вспомнить, чтобы итоговый результат матча настолько не соответствовал произошедшему на поле. «Спартак» не слишком здорово провёл первую треть матча, но едва ли наиграл на пропущенный мяч. Однако глупый пенальти вывел «Сочи» вперёд. Он бесспорный, если учитывать современные трактовки правил. Вот только эти трактовки продолжают удивлять. Игнатов решил локтем прикрыть личико, но подобные пенальти едва ли идут на пользу футболу с точки зрения справедливости.

Зато в оставшееся время «Спартак» показал едва ли не лучшую игру за первую часть сезона. «Красно-белые» просто смяли «Сочи», уничтожали южан, но лишь какое-то невероятное невезение помешало команде набрать хотя бы одно очко. В целом можно сказать, что круг замкнулся. Руй Витория начал карьеру в стане москвичей матчем против «Рубина», когда «Спартак» играл намного лучше соперника, но пропустил и проиграл. Теперь же в последнем, видимо, матче португальца «красно-белые» сыграли более зрелищно, но не просто уступили, а были разгромлены.

Матч с «Сочи», пожалуй, стал апофеозом кадровых проблем «Спартака». Будь доступен Соболев, или Понсе, или даже Ларссон, кто-то из них наверняка заковырял бы один из многочисленных моментов. Вместо этого у Витории был вариант с Бакаевым в качестве нападающего, а в качестве усиления вышли Мелкадзе и дебютант Шитов. Кроме них, португалец мог ещё выпустить Оганесяна и Мельникова, но вряд ли они могли что-то изменить.

В итоге Руй Витория был вынужден, как хоккейный тренер, снимать Жиго из обороны, бросая его вперёд. Итогом стал второй пропущенный мяч, когда «Спартак» просто не разобрался в обороне из-за отсутствия важнейшего исполнителя. Что касается третьего гола, то очень хочется понять, что творится в голове Кофрие. Зачем на последней минуте при счёте 0:2 получать красную карточку – просто непонятно. Бельгиец в итоге не поможет в первом туре после зимней паузы.

Конечно, после этих 0:3 едва ли у Витории могут быть иллюзии о сохранении работы. «Спартак» по результату в Премьер-лиге выглядит просто ужасно. Отставание в восемь очков от третьего места и преимущество всего в четыре над 13-м «Уралом» из зоны стыковых матчей – явно не о таком выступлении мечтали болельщики и боссы клуба в сезон столетия. Хоть опять переноси дату рождения и вновь считай от 1935 года, как это делали когда-то.

При этом Витория оставляет своему сменщику не самый плохой фундамент. Паоло Ваноли получает команду с характером, который был показан в последних матчах. Поединок против «Сочи» продемонстрировал, что «красно-белые» умеют по-настоящему здорово атаковать. Если фортуна будет к Ваноли более благосклонна, чем к Витории, то итальянец сможет на багаже португальца что-то придумать.

Андрей Центров