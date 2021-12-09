КДК РФС не стал отменять дисквалификацию Соболева

Форвард «Спартака» Александр Соболев не сможет сыграть в 2021 году. КДК РФС отказался отменять красную карточку футболиста, которую тот получил в матче с «Ахматом».

- Решение КДК нас расстроило, но не удивило, - заявил «РБ Спорту» пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что в том матче, который закончился со счетом 1:1, Соболев сыграл в мяч, но по инерции шипами проехался по ноге противника. На защиту спартаковца встал даже игрок «Ахмата» Андрей Семёнов. А вот один из руководителей «Уфы» Ростислав Мурзагулов едко прокомментировал удаление Соболева: «Отдыхай, оскароносец».