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КДК РФС не стал отменять дисквалификацию Соболева

09 Декабря 2021 • 15:14 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
2.10 3.60 3.50
13.12 19:00

Форвард «Спартака» Александр Соболев не сможет сыграть в 2021 году. КДК РФС отказался отменять красную карточку футболиста, которую тот получил в матче с «Ахматом».

- Решение КДК нас расстроило, но не удивило, - заявил «РБ Спорту» пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что в том матче, который закончился со счетом 1:1, Соболев сыграл в мяч, но по инерции шипами проехался по ноге противника. На защиту спартаковца встал даже игрок «Ахмата» Андрей Семёнов. А вот один из руководителей «Уфы» Ростислав Мурзагулов едко прокомментировал удаление Соболева: «Отдыхай, оскароносец».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Александр Соболев
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