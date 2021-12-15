Чем занимается Куинси Промес помимо игры за московский «Спартак»

Пока футболисты столичного «Спартака», феерично закончив сезон, ушли в отпуск, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, чем Куинси Промес — один из героев европейской кампании «красно-белых» — промышляет в свободное время.

У Промеса есть свой магазин брендовой одежды

Начать стоит с более или менее известного. Даже не самые истинные болельщики «Спартака» знают: Куинси после окончания карьеры дома скучать точно не будет! Он уже решил реализовать себя не только в футболе, но и, например, в производстве своей фирменной одежды. Идея, конечно, не самая оригинальная, но ведь какое исполнение!

Замысел бренда Куинси настолько же прост, насколько и гениален. Надо лишь продумать образ маски — фирменное празднование футболиста — а потом наложить его на собственные инициалы. Действительно оригинальная мысль. Quincy Promes — это «Q» и «P» соответственно. А если нарочно пренебречь правилом языка и написать с маленькой буквы — получается лаконичное «qp». Вуаля! Выглядит кротко и строго, а сами буквы зеркально дополняют друг друга до образа любимой маски. Поэтому над логотипом футболист, кажется, долго не задумывался — уж сильно повезло с инициалами.

Что касается непосредственно самого магазина, то там уже слегка проще, но всё так же интересно. В самом магазине Промес продаёт стильную повседневную одежду. От простых масок за €10 до тёплых курток за €120 — у вингера есть всё! Розовые жакеты, жёлтые безрукавки и красные майки на фоне чёрных курток — голландец настоящий дизайнер. А некоторые лоты и вовсе уже полностью распроданы. Видимо, спрос на продукцию с маской действительно есть. Но оно и не мудрено!

В одежде от Промеса на улицах Лондона можно встретить, например, Зиеша и Бергвейна — хороших друзей игрока «красно-белых». В Краснодаре «рекламирует» Тони Вильена, а в Барселоне — Депай (о Мемфисе подробнее чуть позже). На Лазурном берегу — Джастин Клюйверт. На самом деле список с городами и именами можно продолжать ещё и ещё, но сути это не меняет — у голландца очень много друзей из разных стран и клубов! Плюс есть офлайн-магазин в родном Амстердаме, так что бизнес у вингера вряд ли стагнирует, скорее только начинает своё развитие!

На песнях Куинси миллионы прослушиваний

Впрочем, оставим магазины и вещи, так как футболист не остановился только на одежде. Он — верифицированный музыкальный исполнитель! Число его ежемесячных слушателей — практически 60 тысяч, а некоторые популярные треки прослушаны более миллиона раз. Таких у Промеса, кстати, целых два. Да, трудно сказать, что это какие-то заоблачные цифры, потому что даже на русском языке есть исполнители, треки которых были прослушаны более 35 миллионов раз. Но не забываем, о ком речь.

Для всех этих исполнителей музыка — это приоритетное занятие, стимулируемое финансовыми наградами. А для не нуждающегося в дополнительном источнике прибыли Промеса, — факультативное увлечение, неподкреплённое культурной обязанностью перед фанатами. Тогда вопрос: откуда у профессионального футболиста появилась страсть

записывать треки? Иными словами, благодаря кому владелец магазина и по совместительству игрок « Спартака» стал писать собственные песни?

Голландец — музыкальный протеже игрока «Барселоны»

Теперь снова вспоминаем Мемфиса Депая. Возвращаемся в 2017 год. 27 июля у футболиста на его YouTube-канале выходит видеоряд к треку LA Vibes. Угадайте, при участии какого футболиста был записан этот трек? Да, именно Куинси Промес «оставил» свой куплет на песне тогда ещё нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Что интересно, Промес в этой песне выдаёт ироничную мысль: «Я уважаю всех, но никогда не встану на колено». Вот уж да — сакральные слова из прошлого. Напомним, это 2017 год. А перед этим невзначай, в общем потоке мыслей упомянул, что «в России играл с сердцем, поэтому сейчас завоёвывает души». Чьи души, правда, говорить не стал. Да и за связанностью мыслей голландец особо не следил, но важно ли это вообще в современной музыке?

А вот у Мемфиса, кстати, в прошлом году вышел полноценный микстейп (собрание песен на разные темы и мотивы от одного исполнителя), на котором 9 треков хронометражем почти полчаса, а отдельных синглов и вовсе около 10. Клипы, как и сами композиции, собирают миллионы просмотров и прослушиваний. И всё это непростительное нагромождение англицизмов здесь не просто так: к музыке Мемфис относится достаточно серьёзно. Настолько, что к каждой его музыкальной активности есть даже определённый «рабочий» термин. Песни игрока «блаугранас» — не просто досужее увлечение, а настоящая профессиональная работа десятков людей. Так что, по большому счёту, именно Депай дал шанс попробовать Промесу проявить себя в роли хип-хоп-исполнителя!

О чём может петь профессиональный футболист

Вы, наверное, удивитесь, но тексты Промеса почти не отличаются от текстов условно профессионального рэп-исполнителя. Так, последняя композиция, выполненная в стиле UK drill (акцент на том, что это — исконно криминальная манера исполнения, лишь недавно широко переросшая в массы) — самая настоящая компиляция всех клише в мире подобной музыки. Куинси читает о том, что его – внимание! – кто-то хочет убить. В продолжение он сравнивает себя с застреленным вирусно знаменитым исполнителем этого жанра. Демонстрация сверкающих ювелирных украшений, дорогих машин и кадры с людьми, выряженными в одежду от виднейших модных домов, — уже привычное дело. Всё это время темнокожие ребята обязательно крутятся, отдыхают и танцуют под трек на фоне. А кульминация — российский флаг в руках Промеса и его друзей. Весь этот пир рэпера происходит на футбольном поле и зачем-то на заправке. В общем, кто знает этих музыкантов… Или футболистов…

На самом деле рецензировать и аннотировать тексты и строки футболиста «Спартака» — занятие рекурсивное и абсолютно бесполезное. Сочинять новые песни Промесу пока некогда, ибо играть и тренироваться всё-таки тоже надо. Поэтому — повсеместный самоповтор и несвязный парад голландских, английских и суринамских слов. А ещё — нерушимая тенденция упоминания Вавилона в своих работах. Сочетание, мягко говоря, экзотическое. Но самое главное — не мешающее сосредоточиться на футболе. А в остальном — дело личное.

Но если человеку, не следящему за футболом, показать творчество Промеса — вряд ли кто-то догадается, что этот человек совершенно недавно оформил дубль в ворота итальянского «Наполи» и скоро будет играть в 1/8 Лиги Европы! Уж настолько он смог мимикрировать в мире музыки, у него уже под десяток различных песен, так что скоро будет неотличим! За это, конечно, рэп его наградил!

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У Промеса есть совместная работа с одним из самых известных рэп-исполнителей мира

Тут были удивлены даже самые истинные фанаты подобной музыки. Имя Lil Baby вряд ли вам что-то скажет, если вы ни разу не слушали музыку современного протеста. Тем не менее у этого темнокожего парня из-за Атлантики есть песни с отметкой практически в миллиард прослушиваний, а каждый месяц у него 24 миллиона фанатов! Напомним, у Промеса их 60 тысяч. Так вот у этих двух полярно живущих фигур есть общая работа. Что это, если не самый настоящий венец карьеры музыканта-футболиста?

Однако данная песня по каким-то причинам до сих пор официально не вышла. Сложно сказать, почему такая работа всё ещё не анонсирована ни одним, ни другим, учитывая, что фанаты давно нашли её и сами, что называется, «слили» в Сеть. Текст, как понимаете, всё о том же: деньги, роскошь и удачная жизнь.

И пока англоязычная аудитория пытается понять, о чём же говорит футболист, когда в песне краем уха слышится родное «давай», мы будем пристально и с особым нетерпением ждать, когда же, напомним, футболист «Спартака» обрадует нас новым материалом. А ещё лучше — обилием голов весной!

Марсель Арзуманян